Stropers dringen Franse zoo binnen, doden neushoorn en snijden hoorn af met kettingzaag

Stropers hebben een hallucinante raid gepleegd op een zoo in Thoiry, niet ver van Parijs. Ze drongen maandagavond het park binnen, schoten de vijf jaar oude neushoorn Vince dood en sneden dan met een kettingzaag de kostbare hoorn van het dier af.

Het is de allereerste keer dat zoiets gebeurt in een Europese zoo. Verzorgers vonden het verminkte kadaver de volgende morgen. Vince bleek afgemaakt met drie schoten. Zijn ivoren hoorn was weg. Tijdnood De stropers zouden een deur aan de achterkant van het park geforceerd hebben om binnen te komen en daarna naar het verblijf van de drie neushoorns getrokken zijn. Een bron van de krant 'Le Parisien' vermoedt dat de dieven in tijdnood kwamen en daarom de andere twee dieren ongemoeid lieten. (lees hieronder verder)

"Vince was een witte neushoorn en een van de populairste attracties van onze zoo", aldus directeur Thierry Duguet. "Deze feiten zijn ongelofelijk. Onze collega's in andere Europese parken geloofden hun oren niet toen ze het nieuws vernamen. De politie en soldaten die meewerkten aan het onderzoek waren ook erg onder de indruk."



Zwarte markt

Er zouden nog zo een 21.000 witte neushoorns zijn in de wereld. Ze leven vooral in het wild in Oeganda en Zuid-Afrika en zijn vaak het doelwit van stropers, die het kostbare ivoor van de hoorn willen. Die kan tussen 30.000 en 40.000 euro opbrengen op de zwarte markt volgens 'Le Parisien' en wordt vooral in Azië gebruikt in traditionele medicijnen, onder meer om impotentie tegen te gaan. Dat het een vredelievend dier is met een slecht zicht, maakt van hen een makkelijke prooi.