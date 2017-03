Populaire zwemmende varkentjes bezwijken aan overdosis alcohol

LDL

4/03/17 - 06u19 Bron: BoredPanda, Tha Nassau Guardian

© screenshot.

video Zeven van de meer dan twintig beroemde zwemmende varkentjes op de Bahama's zijn gestorven nadat toeristen hen alcohol zouden hebben gegeven.

Eén van de eigenaars van de varkens, Wayde Nixon, vertelt aan The Nassau Guardian: "De varkentjes hebben verkeerde voeding gekregen ... We hebben die dieren al bijna dertig jaar en dit is nog nooit gebeurd. Het loopt de spuigaten uit met mensen die eten meebrengen, de dieren bier en rum geven en zelfs een ritje maken op hun rug, noem maar op ..."



Op de website van het Ministerie van Toerisme van de Bahama's lezen we het volgende: "De varkensfamilie wordt door zowel toeristen als de lokale bevolking en media als 'schattig' bestempeld. Ze leven in alle vrijheid op de zandstranden en zijn uitzonderlijk vriendelijk. Ze komen zelfs de bezoekers die hen allerlei lekkers toestoppen, begroeten in de schaduw van de amandelbomen."



Maar na de recente incidenten moet er worden ingegrepen en allicht zullen mensen de dieren nog mogen komen bewonderen en fotograferen, maar hen eten geven, zal er voortaan waarschijnlijk niet meer in zitten.