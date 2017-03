Krokodil sterft in zoo nadat bezoekers haar bekogelen met zware stenen

Sven Van Malderen

In een Tunesische dierentuin hebben bezoekers een krokodil gedood door zware stenen tegen haar kop te gooien. "Het dier is uiteindelijk overleden als gevolg van interne bloedingen", aldus het stadsbestuur van Tunis. De bijhorende foto's tonen de waanzin van het voorval.

"De stenen raakten het reptiel dicht bij het oog. Hij is gisteren tegen het einde van de middag gestorven. Vreselijk wat sommige mensen die dieren aandoen", aldus Amor Ennaifer. De man is naast dierenarts ook verantwoordelijke van de zoo Le Belvédère.



Het gedrag van sommige dierentuinbezoekers in Tunis is al vaker op de korrel genomen in de (sociale) media. "Ze laten massaal hun afval of plastic zakjes achter. Of erger nog: ze gooien stenen naar leeuwen en nijlpaarden. Natuurlijk staan er borden en hebben we bewakers in dienst, maar dat volstaat niet. Zeker niet in deze drukke vakantieperiode. Maar we hebben meer dan 150 verschillende diersoorten, we kunnen moeilijk een bewaker voor elke kooi zetten. Het besef om dieren te respecteren, moet van de mensen zelf komen."



Foto's bewezen vorig jaar hoe vuil het soms in de dierentuin kan zijn. "Er wordt hier dagelijks gekuist", liet de directie weten. "De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor deze catastrofe."