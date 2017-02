Pandawelpje is blok aan been van verzorger - opnieuw en opnieuw en opnieuw

Door: redactie

1/03/17 - 00u08

© iPanda.

video Een aandoenlijk en grappig filmpje van een pandawelpje dat zich steeds opnieuw vastklampt aan het been van zijn verzorger, werd op amper zes dagen tijd al meer dan 163 miljoen keer bekeken.

Panda Qi Yi woont in de Chengdu Panda Base, een onderzoeks- en kweekcentrum in de Chinese provincie Sichuan.



Ondanks herhaalde pogingen van de verzorger om de panda uit zijn buurt te houden terwijl hij zich over de bamboe ontfermt, slaagt Qi Yi er telkens in een mum van tijd weer in om zijn been vast te grijpen.