GAIA eist actie van Europa met choquerende beelden van dierenmishandeling op veetransporten

28/02/17 - 07u59 Bron: GAIA

video Dierenorganisatie GAIA heeft een schrijnende video van elf minuten gemaakt om Europa wakker te schudden over de vaak choquerende dierenmishandeling tijdens veetransporten. De video is het resultaat van een onderzoek dat in 2016 in heel Europa en zelfs tot in het Midden-Oosten gevoerd werd door verschillende organisaties. "Stop de vrachtwagens, maak een einde aan de verre veetransporten van levende dieren", vraagt GAIA.



WAARSCHUWING: De beelden zijn niet geschikt voor gevoelige lezers.

Dierenorganisties Animals International, Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich werkten mee aan het onderzoek. In de video zien we runderen en schapen die uitgeput, uitgehongerd, uitgedroogd, zwaargewond of zelfs dood aankomen op hun bestemming na een reis van meerdere dagen.



"Deze transportomstandigheden vormen een zware inbreuk op tal van Europese wettelijke verplichtingen", aldus GAIA. "Wij vragen om de export van levende dieren aan banden te leggen en om de verordening met betrekking tot de bescherming van dieren tijdens het transport te herzien", zegt Michel Vandenbosch van de dierenrechtenorganisatie.



Te land, ter zee en in de lucht

Overal in Europa, ook België, worden runderen verzameld en getransporteerd - in vrachtwagens, schepen en vliegtuigen - naar landen als Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Israël en Libië. Daar worden ze geslacht of vetgemest. De organisaties konden onder meer filmen hoe dieren gedood worden in een Turks slachthuis. Op de beelden is een rund te zien dat van een boerderij in België komt, met zichtbaar oormerk.



In april 2016 luidde GAIA ook de alarmbel omdat zeventig Belgische runderen meer dan twee weken omwille van administratieve redenen zonder enige verzorging vastzaten aan de Bulgaars-Turkse grens.



Steun van ministers

Voor dieren die bestemd zijn voor consumptie vraagt de dierenorganisatie dat er voortaan alleen karkassen worden vervoerd van dieren die in hun land van herkomst geslacht zijn. "In elk geval dringt GAIA erop aan om de export van runderen van België naar Turkije stop te zetten", zegt Vandenbosch. In ons land zijn er drie ministers van Dierenwelzijn: Ben Weyts (Vlaanderen), Bianca Debaets (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Carlo Di Antonio (Wallonië). Zij steunen GAIA hierin. "Op onze vraag hebben ze een brief hierover aan de Europese Commissie gericht", aldus Vandenbosch.