"Te seksueel expliciet": YouTube haalt livestream van bevalling giraf (even) offline

24/02/17 - 16u24 Bron: ABC News

© screenshot.

video Giraf April kan elk moment bevallen van een kalfje. Het Animal Adventure Park in het New Yorkse Harpursville heeft een livestream waarmee je alles live kan volgen. De livestream werd een tijd onderbroken door YouTube. De videosite kreeg klachten binnen dat de beelden "te seksueel expliciet" zouden zijn.

Is de bevalling een brug te ver voor preutse Amerikanen? Neen, zegt eigenaar van het Animal Adventure Park Jordan Patch. Hij wijst hiervoor met een beschuldigende vinger naar "een handvol" dierenrechtenactivisten. Zij willen zo demonstreren tegen dierentuinen en safariparken. Door de beelden als te seksueel expliciet aan te geven, saboteren ze met succes de hopen media-aandacht. Inmiddels is de stream hernomen.



Giraffen hebben een draagtijd van 15 maanden. Het gaat om Aprils vierde kalfje, dat een kleine 70 kg zal wegen en ongeveer 1,8 meter groot zal zijn. De vader is Oliver, een vijfjarige giraf die nog geen nageslacht heeft rondlopen.



Zo'n zes uur na de start van de stream kijken meer dan 50.000 mensen mee.