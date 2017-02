Vier nieuwe soorten minikikkers ontdekt in India

Door: redactie

In India zijn vier nieuwe soorten minikikkertjes ontdekt. Dat staat te lezen in een rapport, dat vandaag gepubliceerd werd in het wetenschappelijk magazine PeerJ. De diertjes zijn niet groter dan een vingernagel en werden aangetroffen in het bergachtige gebied in het zuiden van het land.