Olifanten weigeren dode soortgenoot achter te laten

19/02/17 - 18u12 Bron: metro.co.uk

© rv.

video Op beelden van het Chobe National Park in het Afrikaanse Botswana is te zien hoe een kudde olifanten weigert om hun dode vriend achter te laten. Het filmpje lijkt te tonen dat olifanten veel om elkaar geven en, net als mensen, ook verdriet uiten.

Met hun slurf aaien ze hun dode vriend. Die is neergeschoten door jagers nadat hij een been gebroken had en niet meer kon lopen.



Eerder verschenen nog al filmpjes waarin olifanten hetzelfde troostgedrag vertonen. En dat is niet uitzonderlijk, want olifanten zouden volgens onderzoek uitzonderlijk intelligente en empatische dieren zijn met een brein dat drie keer groter is dan dat van ons.



"Olifanten vertonen troostgedrag, dat is uiterst zeldzaam", zei onderzoekster Suzana Herculano-Houzel van de universiteit Rio De Janeiro in 2014. "Wellicht staan ze qua sociale cognitie op hetzelfde niveau als mensapen."