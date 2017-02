Wat je altijd al dacht over je hond is ook waar

Door: redactie

19/02/17 - 12u46

© thinkstock.

We hebben allemaal wel eens een hond gezien die op zijn baasje lijkt, of omgekeerd. Maar de verwantschap tussen hond en baasje gaat verder dan die uiterlijkheden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een hond ook de persoonlijkheid van zijn baasje weerspiegelt. In het bijzonder pikken honden de angsten en de negativiteit van hun baasje op.