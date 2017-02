10,9 miljoen dieren stierven in 2016 op onze wegen

Door: redactie

Vorig jaar vonden 10,9 miljoen dieren de dood op de Belgische wegen, gemiddeld zijn dat er zo'n 30.000 per dag. Dat blijkt uit tellingen die Natuurpunt samen met vrijwilligers uitvoert in opdracht van de Vlaamse overheid, meldt de organisatie.

Op de eerste drie plaatsen staan opnieuw de gebruikelijke slachtoffers: pad, egel en vos. In de rest van de top tien is enkel de rode eekhoorn nieuw, op plaats acht.



Twee duidelijke pieken

Jaarlijks zijn er twee duidelijke pieken wat het aantal verkeersslachtoffers betreft: in de periode februari/maart, wanneer de padden massaal naar hun voortplantingspoelen trekken, en de periode augustus/september, wanneer jonge vossen, eekhoorns en wezels uit het ouderlijk nest verjaagd worden en op zoek moeten naar een nieuw leefgebied.



Dichtste wegennet van Europa

"In die periode leggen de jonge dieren grote afstanden af", zegt Diemer Vercayie (Natuurpunt). "In Vlaanderen moeten ze dan gemiddeld om de 300 meter een weg oversteken." Het wegennet, met 5,3 kilometer weg per vierkante kilometer, is het dichtste wegennet van Europa, merkt Natuurpunt op. "Daarnaast neemt ook het verkeer op onze wegen niet af. Er blijven dus zeker inspanningen nodig om de nodige aanpassingen te doen."



Project

Het telproject 'Dieren onder de Wielen' startte in oktober 2013 en loopt eind april af. Natuurpunt werkt aan een eindrapport, daarna start het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met detailanalyses. Natuurpunt hoopt dat het project verlengd wordt. "Trajecttellingen zijn vooral interessant als de monitoring jarenlang volgenhouden wordt, want dan wordt het pas mogelijk om trends te bepalen. Bovendien is het een indicator om te meten hoe het met bepaalde soorten gaat, want voor heel wat algemene diersoorten hebben we geen meetnetten."