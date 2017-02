Knuffeltijd! In het eerste hondencafé van Europa

Door: redactie

13/02/17 - 17u33 Bron: La Dépêche, Chien.fr

© Instagram @kikejanez.

RIJSEL Kattenliefhebbers kunnen al sinds vorig jaar terecht in het poezencafé in Gent, nu kunnen ook hondenliefhebbers een kop koffie drinken in het gezelschap van hun favoriete pluizige vrienden. Voor het eerste hondencafé van Europa 'Le Waf' in Rijsel (Lille) moet je immers maar even over de Franse grens wippen.

Le Waf is een initiatief van de 24-jarige Ophélie Poillon, die vorig jaar haar master in management behaalde. In het café, dat in november de deuren opende, zijn elke dag een negental honden aanwezig die afkomstig zijn uit dierenasielen in de regio. Zes honden wonen ondertussen permanent in het café, de drie andere roteren en zijn beschikbaar voor adoptie.

Poillon heeft een dubbel doel met 'Le Waf': enerzijds wil ze honden die nood hebben aan een nieuwe thuis in contact brengen met mensen die hen misschien wel willen adopteren. Maar tegelijkertijd is het café er ook voor hondenliefhebbers die om praktische redenen thuis geen hond kunnen houden. In 'Le Waf' vinden ze de ruimte én het gezelschap om naar hartenlust te knuffelen.

Hygiëne wordt in Le Waf hoog in het vaandel gedragen: het verbruiksgedeelte en de speelruimte voor de honden zijn van elkaar gescheiden en alle 'bewoners' van Le Waf zijn behandeld tegen vlooien en gevaccineerd. Elke twee uur trekt Ophélie of een van de vrijwilligers er met de dieren op uit om hen in groep uit te laten.