2.800 honden willen de beste en de mooiste zijn op grote hondenshow in New York

Door: redactie

13/02/17 - 19u28

© afp.

In New York gaat momenteel de 'Westminster Kennel Club Dog Show' door. Deze legendarische hondenshow, die zaterdag van start ging en duurt tot morgen, vindt al sinds 1877 jaarlijks plaats. Rashonden en hun baasjes uit de hele wereld zakken speciaal voor de show naar New York af. Bijna 2800 honden, van 202 verschillende rassen, nemen deel aan deze grote parade.

De Westminster Kennel Club reikt prijzen voor 'Beste rashond' uit aan honden uit zeven verschillende categorieën: jachthonden, terriërs, werkhonden (zoals waakhonden), niet-jachthonden, herdershonden, schoothonden en 'hounds'.



De vier beste honden uit elke categorie worden bekroond, maar enkel degenen die de eerste prijs in hun klasse behalen, dingen mee naar de hoofdprijs 'Best in Show' in de finale.



Elke deelnemer krijgt een eigen 'hokje' om zijn hond er voor te bereiden op zijn grote showmoment. Lees ook "Duizenden honden ten dode opgeschreven door Songfestival"

Knuffeltijd! In het eerste hondencafé van Europa

Hond houdt peuter twee dagen in leven nadat moeder hem in Siberische vriestemperaturen buiten achterlaat © afp.

Kosten nog moeite worden gespaard om de honden er piekfijn te laten uitzien. Krulspelden, elastiekjes en haardrogers... De honden ondergaan een ware schoonheidsbehandeling voor ze zich aan de jury mogen tonen. © reuters. © afp. Beagles wachten op de jury op de 141ste Westminster Kennel Club Annual Dog Show. © afp. © epa. © afp.

Maar niet iedereen lijkt even enthousiast. © afp. © reuters. © afp.

Zaterdag vond het Masters Agility Championship plaats: een sportwedstrijd in behendigheid. De hoofdprijs was voor border collie Trick. © afp. © afp. © reuters.

Op de show worden elk jaar ook nieuwe hondenrassen verwelkomd. Dit jaar zijn dat er drie.



De eerste in de rij is de Pumi: laat je niet vangen door zijn kleine gestalte. Deze pluizenbol is een Hongaarse herdershond.



Ook voor de Amerikaanse naakthond is het de eerste keer deelname aan de show: deze kale hond mag niet in de zon zonder zonnecrème of jasje.



De derde nieuwkomer is de Sloughi, de Arabische greyhound: een jachthond die verzot is op rennen. Zsa Zsa is een pumi. © ap. Toby en Izzy zijn twee Sloughi's. © ap. Candy, Rodney en Johnny zijn drie Amerikaanse naakthonden. © ap.