Hond houdt peuter twee dagen in leven nadat moeder hem in Siberische vriestemperaturen buiten achterlaat

Door: redactie

12/02/17 - 04u45 Bron: The Siberian Times

Deze hond hield een door zijn moeder achtergelaten peuter twee dagen lang in leven. Zonder hem was het jongetje kansloos geweest in de barre vrieskou. © Twitter.

Een hond heeft een Russische peuter van de vriesdood gered door zijn jonge baasje met zijn lichaam te blijven verwarmen nadat het kind door zijn moeder in een onverwarmde portiek in de vrieskou in de Siberische Altai-regio werd achtergelaten. Dat meldt de Siberian Times.