'Granddad' is niet meer: oudste vis in gevangenschap overleden

6/02/17 - 23u25 Bron: ANP

De oudste vis in gevangenschap ter wereld is overleden. De Australische longvis 'Granddad', die sinds 1933 rondzwom in het Shedd Aquarium in Chicago, was volgens de directrice op en heeft daarom een spuitje gekregen. Opa, die zeker 95 jaar is geworden, had geen zin meer in eten en vitale organen werkten steeds slechter.