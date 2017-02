Enkel deze twee dieren uit de zoo van Mosoel overleefden de slag om de stad

Door: redactie

4/02/17 - 00u44 Bron: CNN

© Facebook - Mosul Eye.

Een uitgehongerde leeuw op de grond van zijn kooi en een bange beer die door het raam van zijn hok kijkt. Het zijn foto's van de enige twee overblijvende dieren van de zoo van Mosoel nadat de dierentuin verwoest werd in de strijd om de stad te heroveren op Islamitische Staat. Bij het gevecht sneuvelden duizenden mensen en uit de foto's van blogger Mosul Eye blijkt nu ook dat de dieren van de plaatselijke zoo bij de slachtoffers zijn.

Voor Mosoel in 2014 belegerd werd door Islamitische Staat, woonden de dieren in de zoo in een park langs de Tigris-rivier, een strategische locatie in de strijd om de stad. Het park werd door IS overgenomen en gebruikt als militaire basis, vertelt Mosul Eye, die op zijn blog bericht over het leven in de stad onder IS.



Nadat het oosten van Mosoel in januari bevrijd werd, zagen de inwoners dat de dieren vrij rondliepen in een klein parkje in een andere wijk van de stad. De leeuw en de beer overleefden vermoedelijk al vier maanden alleen. Ze zijn de enige overlevenden uit de zoo van Mosoel. Een andere leeuwin die de slag om de stad overleefde, stierf recent en veel apen, konijnen en andere dieren stierven tijdens de bezetting door Islamitische Staat, zo schrijft Mosul Eye.



In het oosten van Mosoel, waar de zoo gelegen was, wordt het leven stilaan weer normaal. Jonge vrijwilligers spannen zich volgens Mosul Eye in om de stad weer mooi te maken. Zijn vraag om hulp voor de dieren bleef niet onbeantwoord. Een Koerdische dierenarts stuurde voedsel en buurtbewoners ruimen ook het park op waar de beer en de leeuw verblijven.



Er moet nog veel werk gebeuren, maar Mosul Eye hoopt dat de zorg voor de dieren de stad weer menselijker zal maken. "Wanneer je leert te zorgen voor dieren en aardig voor hen bent, dan leer je de waarde van het leven kennen. In dit leven is alles verbonden. Er is niets dat waardeloos is," schrijft hij.