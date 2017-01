Maak kennis met Cradle en Cradoc, de eerste Tasmaanse duivels van Pairi Daiza

Koen Van De Sype

In Europa kon je ze tot nu toe alleen bewonderen in de zoo van de Deense hoofdstad Kopenhagen, maar sinds vanmorgen wonen er ook enkele Tasmaanse duivels in België: in Pairi Daiza.

De bedreigde diersoort werd helemaal uitgeroeid in Australië en leeft nu alleen nog in het wild op het eiland Tasmanië, voor de Australische kust. Er zouden er nog 20.000 tot 75.000 over zijn. Normaal gezien mogen ze niet geëxporteerd worden, maar Denemarken kreeg er toch enkele toen het eerste kind van kroonprins Frederik werd geboren. De prins is getrouwd met een Tasmaanse, Mary Elizabeth Donaldson. En het zijn nakomelingen van die dieren die in Pairi Daiza komen wonen.



Verblijf

Vanmorgen arriveerden Cradle en Cradoc in hun splinternieuwe verblijf in Bruglette, Henegouwen. Ze hebben er 400 vierkante meter ter beschikking in Mura Mura, de Australische wereld in Pairi Daiza. Je zal ze meteen kunnen bezoeken als het park weer opengaat na de winterstop, op zaterdag 1 april.

