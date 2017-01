Vrouw springt in dichtgevroren meer om haar hond te redden

Door: redactie

25/01/17 - 00u30 Bron: Daily Mirror, Daily Mail

Een Britse vrouw is gisteren in Noord-Londen in een bevroren meer gesprongen om haar hondje te redden dat door het ijs was gezakt terwijl het achter een vogel aan jaagde. De temperatuur was rond de min zes graden op het moment dat de vrouw haar jas en schoenen uittrok en in het ijskoude water sprong.