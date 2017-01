Australiërs moeten spinnen vangen wegens tekort aan tegengif

Door: redactie

24/01/17 - 15u00 Bron: ANP

De dodelijke tunnelwebspin. © wikimedia.

In Australië dreigt een tekort aan gif van de dodelijke tunnelwebspin. Een dierenverzorger van het Australian Reptile Park luidt de noodklok en roept mensen op de spinnen te vangen en aan het park te geven om de voorraad tegengif aan te vullen. Zeker nu er een golf aan spinnenbeten wordt verwacht.

Het Australian Reptile Park is sinds 1981 de enige leverancier van het gif aan producenten van tegengif en is afhankelijk van het publiek dat spinnen aanlevert om gif te melken en zo tegengif te maken.



Hittegolf

Een tekort aan tegengif dreigt omdat er vorig jaar te weinig spinnen zijn aangeleverd. "Bovendien heeft een recente hittegolf de bijtactiviteiten van de spinnen doen toenemen", zei parkmanager Tim Faulkner.



"We rekenen op steun van de gemeenschap om dit programma overeind te houden", zei Faulkner. "We hebben zelf geprobeerd genoeg spinnen te vangen, maar het lukt gewoon niet".



Dood binnen het uur

Tunnelwebspinnen (Atrax robustus) leven in het zuidoosten van Australië. De dodelijke variant is de Sydney tunnelspin. "De grote hoektanden en het zure gif maken de beet zeer pijnlijk", zei Faulkner, erop wijzend dat een grote beet binnen een uur de dood tot gevolg kan hebben als de wonde niet wordt behandeld.