Twee doden nadat premier India verboden stierenrodeo toch laat doorgaan

bewerkt door: redactie

22/01/17 - 17u11 Bron: Belga

Duizenden mensen betoogden de afgelopen dagen tegen het verbod op het evenement. © afp.

India In het zuiden van India zijn twee mensen omgekomen tijdens een traditionele stierenrodeo. Het Hooggerechtshof had het evenement eerst verboden, maar de organisatoren mochten de rodeo van eerste minister Narendra Modi toch laten doorgaan.

© afp. © afp.

Tijdens die rodeo zijn razende stieren ontsnapt uit het dorpje Rapoosal, in de deelstaat Tamil Nadu. Twee mensen kwamen daarbij om en 28 anderen raakten gewond. Dat meldt het agentschap Press Trust of India, op basis van de lokale politie.



Na een klacht van een dierenrechtenorganisatie tegen de deelnemers had het Hooggerechtshof vorig jaar de 'Jallikattu' verboden. Duizenden mensen betoogden de afgelopen dagen tegen deze beslissing in Chennai, de hoofdstad van Tamil Nadu, en andere steden.



De premier van de deelstaat voelde zich daardoor gedwongen zich naar New Delhi te begeven om Modi te vragen de beslissing te annuleren.