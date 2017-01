De aap staat er niet goed voor: 60 procent met uitsterven bedreigd

Door: redactie

19/01/17 - 22u43 Bron: The Washington Post

© reuters.

Het gaat niet goed met de apen op onze aardbol. En daar heeft de mens een heel groot aandeel in. In een nieuwe, sombere studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Science Advances', hebben wetenschappers aangetoond dat zestig procent van de apensoorten de komende 25 à 50 jaar zal verdwijnen. "Het is vijf voor twaalf", waarschuwen de onderzoekers.

De studie die onder meer aan de universiteit van Illinois (Verenigde Staten) werd gevoerd, is erg omvangrijk. Er werd onderzoek gedaan naar liefst 504 apensoorten, variërend van kleine Lori's tot gigantische mensapen, overal ter wereld. Vorige week nog werd een nieuw soort aap ontdekt, de 'Star Wars-gibbon' - hij leeft in het zuidwesten van China.



Het was alleszins geen reden tot juichen, want de aap staat er slecht voor. Van de nieuwe ontdekte soort leven er slechts tweehonderd in het wild, in Madagaskar is de populatie van de Noordelijke Wezelmaki geslonken tot vijftig stuks. Onderzoekers nemen aan dat 60 procent van de apen met uitsterven bedreigd wordt, liefst 75 procent van de populaties slinkt jaar na jaar.



De grootste bedreiging is en blijft de mens. Hij jaagt op de dieren om ze te verkopen op de zwarte markt of houdt ze als (illegaal) huisdier, er zijn de talloze ziektes die we op de apen overdragen en 'last but not least': de klimaatverandering en de ontbossing - de uitbreiding van steden, de industriële landbouw, de gas- en olieboringen, mijnbouw, dam- en wegenbouw. De meeste apen leven in Brazilië, Congo, Indonesië en Madagaskar, maar ook daar vormt de mens steeds vaker een hindernis.



Gedragspatronen

Primaten hebben nochtans altijd al een belangrijke rol gespeeld in ons ecosysteem. Zo helpen ze, dankzij zaden in hun uitwerpselen, nieuwe plantensoorten ontstaan en zijn ze van essentieel belang om 'ons', de mens, beter te begrijpen. Wetenschappers bestuderen primaten niet alleen omwille van hun uiterlijke gelijkenissen, maar proberen ook iets meer te weten te komen over hun gedrag, ouderschap, het leren omgaan met conflicten, het onderhouden van sociale banden, taal en cognitie. Dat passen ze vervolgens toe op onze gedragspatronen.



"De mens bedreigt de aap, maar het is - en dat klinkt tegenstrijdig - ook aan ons om het dier te beschermen", luidt het. En dus pleiten de onderzoekers nog maar eens voor de uitwerking van duurzame programma's, een soort 'landsharing'-principe waarbij mens en dier harmonieus naast elkaar kunnen leven. Daarnaast moet illegale handel in apen zwaar(der) bestraft worden. Kortom: harde maatregelen dus.



Holle woorden zijn het tot nu toe, want de meest kwetsbare apensoorten leven net in gebieden waar armoede heerst en ongelijkheid en waar gewelddadige conflicten het bestuur belemmeren zich met natuur bezig te houden. Voor velen is de jacht op wild vlees immers een bron van voedsel en inkomsten. En daar lijkt niet onmiddellijk een einde aan te komen...