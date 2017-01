Baby sterft na dodelijke beet rottweiler

Door: redactie

19/01/17 - 19u48 Bron: Le Figaro

Ter illustratie. © Thinkstock.

frankrijk Een meisje van slechts veertien maanden oud is deze ochtend gestorven nadat het door een rottweiler gebeten werd. De feiten deden zich voor in Saint-Aubin, Frankrijk.

Brandweer en politie van de regio Aisne repten zich rond 11.30 uur deze voormiddag, donderdag, naar de woning van het gezin. Volgens de eerste vaststellingen zou de rottweiler op het meisje gesprongen zijn en haar in het hoofd hebben gebeten. Ook een tweede hond, een Jack Russell, zou het kind hebben aangevallen.



Voor de baby, geboren in november 2015, kon geen hulp meer baten. "Het meisje kreeg een hartstilstand. Helaas konden we haar niet meer reanimeren. Ze stierf ter plekke", liet de politie weten.



De rottweiler werd intussen afgemaakt. Ook de Jack Russell zal moeten worden ingeslapen. Dat heeft de burgemeester van het dorp beslist. Waarom de honden precies agressief geworden zijn, is niet geweten. Het onderzoek loopt.