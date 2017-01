Sarah werd op haar 19de verkracht. Een roedel wolven redde haar leven

Koen Van De Sype

19/01/17 - 18u29 Bron: Metro, Daily Mail

Rape survivor says wolf pack helped her recover from trauma she suffered after attack https://t.co/TUZLHXcuSi — Metro (@MetroUK) 19 januari 2017

"Ik weet niet of ik er zonder de wolven vandaag nog geweest zou zijn." Dat zegt Sarah Varley (28) uit het zuiden van de Amerikaanse staat Californië. In januari 2009, toen ze negentien was, werd ze verkracht. Ze overleefde de aanval, maar kreeg te kampen met zware psychische problemen. Op het moment dat haar situatie uitzichtloos leek, kwam ze in contact met een roedel wolven. En dat veranderde alles.

Het gebeurt wel vaker dat een trauma psychische problemen uitlokt en in het geval van Sarah was dat smetvrees en een angst voor braken. Ze was zo bang voor voedsel en dat ze misschien zou moeten overgeven dat ze nog amper iets door haar keel kreeg. In vijf maanden viel het meisje 15 kilogram af tot ze nog maar 41 kilo woog en de vrees ontstond dat ze zou sterven als ze zich niet herpakte.



Maar toen kwamen de wolven in haar leven. Ze kwam voor het eerst met de dieren in contact in een asiel dat door haar neven werd uitgebaat. "Op een dag ging ik de kooi van de dieren binnen en ik was zó bang dat het voor het eerst stil werd in mijn hoofd", vertelt ze. "In plaats van de miljoenen imaginaire angsten waar ik de hele tijd aan dacht, focuste ik opeens op die ene bedreiging voor me. Als je zo dicht bij een roofdier bent dat je echt iets kan aandoen, concentreert je brein zich daar automatisch op." Lees ook Hond in wildwaterbad gedwongen op set Hollywoodfilm

Zoo van broodmagere beren slaat terug: "Dikke dieren zijn ook niet gezond"

Staffordshireterriër bijt vechtende tiener (13) in hals