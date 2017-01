Hond in wildwaterbad gedwongen op set Hollywoodfilm

redactie

19/01/17 - 12u37 Bron: TMZ; Metro UK

video Een Duitse herder werd voor een scène in de film 'A Dog's Purpose' in een wildwaterbad gedwongen door zijn trainer. Hoewel de hond het duidelijk niet wil, dropt zijn trainer hem toch in het kolkende water. Uiteindelijk gaat de hond kopje onder en moet hij gered worden. De filmcrew krijgt veel kritiek te verduren en ook de acteurs zijn niet te spreken over het voorval.

'A Dog's Purpose' gaat over een hondje dat wordt geboren in de wildernis en gevangengenomen wordt door mensen. Voor de film werden vier honden gebruikt en in een bepaalde scène moet een van de honden zich een weg waden door wild water. Bij de opnames van die scène liep het behoorlijk mis toen de hond tegen zijn wil in het water werd gedropt.



Hoewel het dier tegenspartelt, gooit zijn trainer hem toch in het water, een stevige stroom aangedreven door acht grote motors. In een video die door showbizzsite TMZ werd bemachtigd, zien we hoe de hond alle moeite van de wereld heeft om zijn kop boven water te houden. Na een tijdje gaat hij toch kopje onder en moet de crew het dier redden. Lees ook OPINIE - "Designerhonden? Laat je niet verleiden door hoog fluffygehalte"

