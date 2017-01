Zoo van broodmagere beren slaat terug: "Dikke dieren zijn ook niet gezond"

Door:

19/01/17 - 09u14 Bron: Jakarta Post Door: Tine Kintaert

© afp.

De Bandung Zoo uit Indonesië ligt deze week weer erg onder vuur, nadat een video viraal ging waarin broodmagere honingberen bezoekers om junkfood smeken. De zoo ziet echter geen probleem. "Een mager dier is niet per se ongezond, en een dik dier is ook niet gezond."

Het filmpje werd vorig jaar al gemaakt, maar werd deze week wel druk gedeeld op sociale media. In de video is te zien hoe de honingberen van de Bandung Zoo in West-Java er schrikbarend mager uitzien. Ze smeken de toeristen met hun dunne ledematen om wat voedsel. Vaak krijgen ze zo wat junkfood toegestopt.



Op de beelden volgde een storm van protest. Het is immers niet de eerste keer dat de Bandung Zoo in opspraak komt wegens de slechte gezondheid van haar inwoners. Vorig jaar nog overleed olifant Yani nog nadat ze ziek werd en er niet eens een dierenarts naar haar kwam kijken.