"Eeuwenoud varken weer tot leven gebracht"

Door: redactie

19/01/17 - 05u00

video De Romeinen waren er verzot op en over enkele maanden u misschien ook: het Menapische varken, het ras dat onze verre voorouders 2.000 jaar geleden verorberden en exporteerden, wordt in een West-Vlaamse stal opnieuw tot leven gewekt. "Misschien betekent dit authentiek stukje vlees wel dé redding voor onze kleine varkensboeren", klinkt het.

Kijk even rustig naar de foto's en het filmpje: het is de eerste keer dat u en de rest van de wereld beelden ziet van dit unieke dier, het Menapische varken. Dat hebben we te danken aan een opmerkelijk project van de universiteit van Gent, slager Hendrik Dierendonck en varkenskweker Ruben Brabant. "Twee jaar geleden hebben we de handen in elkaar geslagen", vertelt Brabant. "Ons doel: via kruising van zuivere, oude varkenslijnen het Menapische varken opnieuw tot leven wekken. Dat was indertijd een half wild beest: het liep buiten rond, in de bossen en op de weiden, maar werd door de boeren ook gevoederd met etensresten."



De naam verwijst naar de periode van de Menapiërs: zo werden de Gallische boerengemeenschappen genoemd die onder het Romeinse gezag het huidige West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland bevolkten. Ze stonden wijd en zijd bekend als varkenskwekers. "De Menapische varkens waren groot en sterk behaard", zegt professor Benedikt Sas van de UGent. "Uit antieke teksten weten we dat het een gedomesticeerd everzwijn was, maar soms ook nog even gevaarlijk als een wolf. De Menapiërs hadden er een hele industrie rond gebouwd."



