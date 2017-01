Colo, de oudste gorilla ter wereld, sterft op zijn 60ste

Door: redactie

17/01/17 - 22u04 Bron: DPA

Colo op zijn zestigste verjaardag, vorig jaar op 22 december in de Columbus Zoo in Ohio. © reuters.

De naar verluidt oudste gorilla ter wereld is in de zoo van Ohio gestorven. Colo werd 60 en dat is een dikke twee decennia meer dan de gemiddelde leeftijd voor een gorilla. Dat heeft de zoo van Columbus (Ohio) vandaag laten weten.