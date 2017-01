OPINIE - "Designerhonden? Laat je niet verleiden door hoog fluffygehalte"

Sabine Vermeulen (Vlaams parlementslid N-VA)

16/01/17 - 14u22

Sabine Vermeulen met haar hond Ozzy. © RV.

Meer en meer hondenkwekers verkopen 'designerhonden', of kruisingen tussen bestaande hondenrassen. Zo is de Pomsky een nieuwe kruisingsrage die vanuit Hollywood Vlaanderen verovert. Maar hondenrassen kruisen is verboden, en daar zijn goede redenen voor. Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) roept op om je niet te laten verleiden door een nieuwigheidje met hoog fluffygehalte.

Ozzy Eigenschappen van verre voorouders kunnen naar voren komen, ook qua gedrag Sabine Vermeulen (N-VA) Tien maanden oud was Ozzy toen ik hem uit het asiel haalde. Hij verleidde me. Al liggend met zijn kopje op zijn voorpootjes, vanachter de tralies, zwichtte ik voor die bastaard. Een testwandeling, die wel héél enthousiast vanuit hondenstandpunt verliep, deed me toch even twijfelen. Een bastaard... wat haal je daarmee in huis? Het resultaat van een gelegenheidsdekking - zeg maar ongelukje - is onvoorspelbaar. Want weet dat wanneer een hond voorkomt uit rasloze ouderhonden, er niets te zeggen valt over wat voor een soort hond het zal worden. Bij een bastaard is het dus afwachten. Want eigenschappen van verre voorouders kunnen naar voren komen, ook qua gedrag.

"Ik ging overstag" Sylvester Stallone heeft een Puggle: een kruising tussen een mopshond en een beagle. © Thinkstock. Maar Ozzy lijkt toch ook een kruising? Er valt uiterlijk veel van een border collie op te merken, gekruist met een fox terriër. Dat deed me al minder twijfelen, want bij een kruising valt er nog iets te zeggen over hoe de puberhond als volwassen hond kan zijn. Wat betreft het gedrag kan men al iets verwachten, al is natuurlijk vooraf nooit te zeggen welke van de ouders dominant zijn in het doorgeven van die eigenschappen. En passen de rassen van beide ouders wel bij elkaar? Ik ging overstag. Want zowel het vriendelijke leiderschap van een fox terriër als de zenuwachtige aanhankelijkheid van een border collie kunnen mij wel bekoren. Ozzy heeft bovendien de intelligentie van een border collie en weet als een fox terriër perfect van mijn zwakheden te profiteren. Maar wees er maar zeker van dat ik niet voor elke kruising zomaar overstag was gegaan. Er zijn grenzen aan het maken van kruisingen. Bovendien zijn moedwillige kruisingen verboden in ons land, tenzij men een gemotiveerde uitzondering verkrijgt van de minister en na advies van de raad voor dierenwelzijn. En dat is maar best ook, want je weet niet waar je uitkomt met moedwillige kruisingen van nieuwe rassen.

Sylvester Stallone, Rihanna, ... Een Cockapoo: een mix van Cocker Spaniel en een Poedel. © Thinkstock. De hype van nieuwe gekruiste hondenrassen of designerrassen begon in Hollywood en is overgewaaid naar hier. Hun populariteit viert hoogtij: Sylvester Stallone heeft een Puggle - een kruising tussen een mopshond en een beagle, Rihanna bezit een Malti-poo - een kruising tussen een Maltezer en Poedel en Ashley Judd is de eigenaar van een Cockapoo - je raadt het al: een mix van Cocker Spaniel en een Poedel.

In ons land is helaas de verboden kruising van de Pomsky in opmars. Dit is een kruising tussen een pomeriaan van 3 kg met een husky van 20 kg, wat een soort pluizige mini-husky oplevert. Waarbij ik persoonlijk echt twijfel of die rassen bij elkaar passen.

Pomsky In ons land is helaas de verboden kruising van de Pomsky in opmars. Dit is een kruising tussen een pomeriaan van 3 kg met een husky van 20 kg, wat een soort pluizige mini-husky oplevert. © VTM Nieuws. Het is nu eenmaal zo dat ieder hondenras in het verleden bepaalde taken had. De honden werden niet op uiterlijk beoordeeld, zoals tegenwoordig veel te veel het geval is. Ze werden geselecteerd op eigenschappen die ze geschikt maakten voor bepaalde taken. Deze specifieke eigenschappen van een hondenras moet u respecteren. Doet u dat niet, dan kunt u problemen verwachten. Zorg er steeds voor dat als u een hond neemt, dat die ook qua karakter en werkaanleg bij u en uw omstandigheden past. Als jouw pluizige Pomksybolletje het karakter van de husky-ouder heeft meegekregen, zal je alleszins geen katje gekocht hebben om zonder handschoenen aan te pakken. De website pomsky.be heeft wel de eerlijkheid te vermelden dat ze niet met 100% kunnen zeggen wat men van dit nieuw gecreëerde ras mag verwachten.

Pitbulls en Staffords In Nederland genieten kruisingen van pitbulls en Staffords grote populariteit. Een gevaarlijke evolutie Sabine Vermeulen (N-VA) Sommige designerkruisingen worden zeer populair. En populariteit brengt het gevaar van overfokken met zich mee. Het probleem bij dergelijke nieuwe kruisingen is dat ze niet als nieuw ras erkend zijn en dat er dus nog geen verenigingen beschikbaar zijn met bonafide adressen van fokkers.

In Nederland genieten op dit moment kruisingen van pitbulls en Staffords grote populariteit. Het is daar een modetrend om met een zo stoer mogelijke hond op straat te lopen en te kruisen met verschillende rassen om zo een grotere, sterkere en agressievere hond te creëren. Een gevaarlijke evolutie in verboden kruisingen.

Inteelt, incest en erfelijke ziektes In België zijn er ongeveer driehonderd hondenrassen erkend; dus voor elk wat wils Sabine Vermeulen (N-VA) Er wordt al eens stellig beweert dat kruisingen vitaler en gezonder zijn. Maar dat klopt niet helemaal. Goede fokkers van een erkend ras investeren in diverse bloedlijnen van hun ouderdieren; hierdoor ontstaat diversiteit tussen de nakomelingen van hun fokdieren. Bovendien moeten ze voor heel wat erfelijke ziekten aantonen dat hun dieren niet belast zijn. Op welke manier worden de designerassen ingedeeld voor onderzoek? Staan de fokkers van deze rassen, die bovendien fokken zonder afstammingsgegevens, stil bij eventuele inteelt, incest en erfelijke ziektes? Als de genetische achtergrond van de ouders onbekend is, wat meestal het geval is bij kruisingen van honden zonder stamboom of afstammingsinformatie, kunnen er zelfs nog meer afwijkingen ontstaan dan bij rashonden.