Zelfs na pin-upfoto met An Lemmens: deze hond zit na vier jaar nog altijd in het asiel

Door: redactie

16/01/17 - 09u58 Bron: Instagram

© Devi-Shri Vancoillie .

Tv-presentatrice An Lemmens zet zich al jaren in voor asielhonden. Zo ging ze vier jaar geleden met zo'n dertig honden op de foto - het project werd 'Pin Up Pup' genoemd - in de hoop een nieuwe thuis voor de dieren te vinden. De meeste honden werden na het project al snel geadopteerd, maar Dudu, een hond uit het asiel van Sint-Niklaas, wacht nog steeds op een warme thuis. Tijd voor een reminder, dacht de extravagante blondine en dus zette ze Dudu vandaag nog eens in spotlights op Instagram en Facebook: "Vier jaar geleden ging ik in het asiel van Sint-Niklaas op de foto met de allerliefste Dudu. Daar was ze toen beland na jarenlang aan de ketting geleefd te hebben, uitgemolken als fokteef. Ik hoopte toen snel een goeie thuis voor haar te vinden. Was ervan overtuigd dat dit ging lukken, want van álle honden waarmee ik die dag geposeerd had, was zij zonder twijfel de liefste. Maar vier jaar later zit de geduldige Dudu nog steeds te wachten. Nochtans wordt alles uit de kast gehaald om voor haar een baasje te vinden. Hopelijk viert Dudu haar achtste verjaardag voor het eerst in haar leven in een échte thuis!" Wie interesse heeft, kan terecht bij 'Dagboek van een asielhond' (Facebook) of neemt contact op met de Wase Dierenbescherming.