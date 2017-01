Opnieuw zeldzame maanvis aangespoeld in Oostduinkerke

Door: Jelle Houwen

15/01/17

Op het strand van Oostduinkerke ter hoogte van het Duinpark spoelde zaterdagmiddag opnieuw een maanvis aan. Het ging om een volwassen en vrij groot exemplaar, van wel een meter lang. Het dier toonde verwondingen en was overleden toen voorbijgangers het vonden. De brandweer kwam het dier ophalen.

De maanvis, de grootste van de beenvissen, komt eigenlijk maar uitzonderlijk voor in onze zeeën. Ze verblijven meestal in diepe wateren waar het warmer is. Maar door de opwarming van het zeewater worden er steeds meer en meer aangetroffen. Het blijft echter uitzonderlijk dat er een eentje aanspoelt.



Meestal heb je verschillende jaren dat er geen enkele maanvis aanspoelt maar als er dan toch eentje aanspoelt, zijn het vaak meerdere over enkele weken. Dat is ook hier het geval. De eerste week van januari spoelde er een dood exemplaar aan in Knokke en dat was ook het geval op Kerstdag in Wenduine. Tussen die periode werden nog twee maanvissen gespot in zee maar die dieren zwemden weg. In De Haan spoelde halfweg december een eerste exemplaar aan. Dat dier overleefde de stranding en werd door redders naar het Sea Life Center in Blankenberge gebracht. Het zwemt tegenwoordig daar rond.