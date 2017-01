Rode zeedraak eindelijk gefilmd

Door: redactie

14/01/17

video Nog niemand had de rode zeedraak ooit al levend gezien. Het beestje bestond ook nog maar officieel sinds 2015. Maar nu is de draak voor het eerst gefilmd, en hij zag er goed uit!

"Het was zoeken naar een speld in een hooiberg", vertelt zeebioloog Greg Rouse, die de beelden al vorig jaar schoot. Maar nu pas werden ze vrijgegeven. Op de beelden is te zien hoe de rode zeedraak rondzwemt op zoek naar eten.



Rouse ontving in 2015 een dode zeedraak van een museum in Australië, nadat het was aangespoeld. Genetisch onderzoek wees toen uit dat het om een nieuwe diersoort ging, verwant aan het zeepaardje.