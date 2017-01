Duiker en haai zijn al zeven jaar beste knuffelmaatjes

Door: redactie

14/01/17 - 00u18 Bron: Bored Panda, The Dodo

© Rick Anderson, Facebook - Ricks Dive School.

De Australische duiker Rick Anderson heeft een wel heel bijzonder vriendinnetje: een haai. Telkens wanneer de vrouwelijke Port jackson stierkophaai hem ziet, komt ze naar hem toe voor een knuffel.

"Ik begon een jaar of zeven geleden met haar te spelen toen ze amper 15 centimeter groot was," vertelt hij. "Ik benaderde haar heel voorzichtig om haar niet bang te maken en begon haar dan te aaien. Eens ze me gewend was, nam ik haar in mijn hand en praatte ik zachtjes tegen haar door mijn ademautomaat. Tijdens de volgende seizoenen herkende ze me en zwom ze naar me toe voor een aai en een knuffel. Ze raakte al snel aan me gewend - tot het punt waarop ze naar me toe zwemt wanneer ik haar passeer en me tegen het been duwt tot ik mijn arm uitsteek om haar een knuffel te geven."



"De meeste duikers die dit voor de eerste keer zien, kunnen het niet geloven," voegt hij eraan toe. "Ik geef haar of de andere haaien waarmee ik speel geen eten. Ik behandel hen eigenlijk zoals ik een hond zou behandelen".