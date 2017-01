Doodsbange hond raast vastgebonden aan aanhangwagen over snelweg

Door: redactie

13/01/17 - 22u18 Bron: ABC News

video Onthutsende beelden uit Florida: toen Brenna Cronin eergisteren op een autostrade in Flagler County reed, zag ze tot haar grote verbazing plots een hond vastgebonden op een aanhangwagen achter een SUV. Het dier was duidelijk doodsbang. "Arme schat", hoor je Brenna geschokeerd zeggen. Ze aarzelde niet en belde thuis meteen de politie. De Amerikaanse dierenbescherming start een onderzoek.

In de video is te zien hoe de hond is vastgeketend aan een kooi op een aanhangwagen. In de kooi zitten twee andere honden.



De Amerikaanse dierenbescherming noemt de beelden 'verontrustend' en start een onderzoek. De baasjes werden geïdentificeerd. "Ik ben zo blij dat mijn video deze arme honden kan helpen", schrijft Brenna op Facebook.