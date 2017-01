Deze vrouw (53) voedt zes apen op alsof het haar kinderen zijn

Koen Van De Sype

13/01/17 - 17u13 Bron: Barcroft

video Pinky Janota (53) is geen moeder zoals alle andere. Naast haar twee 'gewone' kinderen voedt ze immers ook zes apen op. Ze wast hen, kleedt hen aan, geeft hen de papfles en leert hen zelfs gebarentaal. "Ik heb alles over voor deze dieren die niemand wil", vertelt ze.

"Ik beschouw me echt als hun moeder", zegt de vrouw, die een opvangcentrum voor exotische dieren openhoudt in Beecher, vlakbij de Amerikaanse stad Chicago. "Voor hen zorgen is mijn leven. Ze gedragen zich ook echt als kinderen. En als ze ziek zijn willen ze gewoon vastgehouden worden." De dieren hebben opmerkelijke namen, zoals Maybelline en L'Oreal. Die eerst is buitengewoon schrander. "We leren hen gebarentaal, zodat we toch een beetje met hen kunnen communiceren. Het gaat om gebaren voor woordjes zoals 'eten', 'liefde', 'meer' en 'borstel'. Maybelline kent er al negen. De andere zijn een beetje trager, maar ze komen er ook wel", klinkt het.

Tonen dat ze de baas is, doet Pinky door haar tanden te tonen en te grommen als ze stout zijn. "Het is een fulltime job", vertelt ze. "Je bent er makkelijk 12 tot 14 uur per dag mee bezig. De dieren gaan ook voor op onze eigen behoeften. Als er eentje ziek is en een operatie nodig heeft, krijgt dat voorrang op de lening en de rekening voor de elektriciteit."



Zwarte markt

Alle dieren in haar opvangcentrum komen van de zwarte markt of werden afgegeven door baasjes die zich er geen meester over zagen. Velen werden mishandeld en missen stukken van hun oren of staart. Maar Pinky neemt hen allemaal binnen en geeft hen een beter leven.