Australische politie op zoek naar schattige "ontsnapte gevangene"

Door: redactie

13/01/17 - 06u35 Bron: Facebook, BBC

© thinkstock.

De politie van West-Australië heeft een opsporingsbericht uitgevaardigd voor een quokka (een soort kleine kangoeroe) die ontsnapt is en nu vermoedelijk op de dool is in de stad Perth. De agenten pakken de oproep met humor aan.

Het kleine buideldier werd vorige week gespot in een containerpark in het zuiden van Perth. Het diertje hoort thuis op Rottnest Island, waar duizenden quokka's dankzij de afwezigheid van roofdieren veilig samenleven, al krijgen ze wel regelmatig toeristen over de vloer die een selfie willen met de schattige beestjes.



In een grappig opsporingsbericht roept de politie nu op tot meer informatie: "De Autoriteiten van Rottnest Island zijn op zoek naar informatie over de verblijfplaats van een ontsnapte quokka, die vermoedelijk Steve heet," zo begint het bericht. "Hij is schijnbaar ontsnapt van Rottnest Island, mogelijk met een vuilnisboot, dus we hebben hier blijkbaar te maken met een erg slimme, vindingrijke quokka. Steve wordt omschreven als klein, schattig en donzig. Hij kan zijn schattigheid gebruiken om nietsvermoedende mensen ertoe aan te zetten hem voedsel te geven. Net zoals alle ontsnapte gevangenen, mag Steve niet benaderd worden omdat hij kan reageren op een onvoorspelbare manier."



Volgens het Australische Agentschap voor Natuurbeheer kan het diertje bang zijn en vormen verkeer en roofdieren daarom een gevaar. "De quokka is op vrije voeten en we doen een oproep aan de gemeenschap. Als je een quokka ziet, laat ons het dan weten, want we willen hem terug," zegt medewerker Matthew Swan.