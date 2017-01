40 procent van rashonden blijkt 'kapotgefokt'

Door: redactie

Uit een nieuw onderzoek van de Nederlandse Rashondenwijzer blijkt dat de meeste hondenrassen zich in "deplorabele staat" bevinden. Ze zijn 'kapotgefokt', zo blijkt na medische testen bij 109 hondenrassen. Ook Vlaamse dierenartsen merken dit probleem bijna dagelijks in hun praktijk.



Onderzoek van de Universiteit Utrecht gaf in 2014 nog aan dat rashonden en -katten beduidend vaker erfelijke aandoeningen hebben dan bastaards. Zo krijgen de chihuahua en de Franse bulldog al jonger last van hun gewrichten dan viervoeters van het vuilnisbakkenras en heeft de labrador vaker aandoeningen aan elleboog en heup.



Ook hebben chihuahua's het beduidend vaker moeilijk rond de geboorte dan bastaards, terwijl de Frans bulldog meer problemen heeft aan luchtwegen, oren, ogen en wervelkolom. Perzische katten mankeren meer dan gewone huiskatten iets aan ogen, nieren en huid.