Code Rood voor paling in't groen: "De paling is meer bedreigd dan de panda"

Dietert Bernaers

12/01/17 - 16u11 Bron: eigen berichtgeving

De huidige palingkweek is afhankelijk van wilde glasaal (jonge paling). Glasaal wordt op zee gevangen om vervolgens gekweekt, verwerkt en geconsumeerd te worden. Het probleem is dat de Europese palingpolulatie sinds de jaren '60 met liefst 95% gedaald is. © Geert De Rycke.

Een Vlaamse culinaire klassieker dreigt van de kaart te verdwijnen. "De paling is meer bedreigd dan de panda", zegt de Leuvense viskundige Ivo Roelants. "Daardoor zal paling in 't groen stilaan onbetaalbaar worden."

Het is alarmcode rood voor paling in 't groen. Vandaag nog een klassieker op de menukaarten van onze restaurants en brasseries, maar over enkele jaren misschien folklore. Niet alleen de Belgische toevoer van zeevis is een probleem, maar ook de vangst van zoetwatervis kampt met enorme moeilijkheden. Volgens het WereldNatuurFonds en het IUCN (Internationale Unie voor Natuurbehoud) is de Europese paling momenteel 'kritiek bedreigd'. Daarmee is het voortbestaan van de paling méér bedreigd dan de panda, die een categorie lager is ondergebracht. De categorie na 'kritiek bedreigd' is 'in het wild uitgestorven dieren', het onomkeerbare einde dus.

Populatie met 95% gedaald Een weg die de paling volgens ichtyoloog Ivo Roelants (KU Leuven) ook dreigt op te gaan. "De huidige palingkweek is afhankelijk van wilde glasaal (jonge paling). Glasaal wordt op zee gevangen om vervolgens gekweekt, verwerkt en geconsumeerd te worden. Het probleem is dat de Europese palingpolulatie sinds de jaren '60 met liefst 95% gedaald is. Dat komt door obstakels in hun trekroutes, afname van hun leefgebied, vervuiling, ziektes, overbevissing en illegale trafiek naar Azië. Bovendien zijn projecten rond de voortplanting van Europese paling mislukt."

Armemenseneten Dat het niet goed gaat met onze paling, weet Erik Haentjens als geen ander. De chef van Het Nieuwe Palinghuis in Antwerpen serveert al 34 jaar paling in 't groen. "Vroeger kon je in Nieuwpoort aan de sluizen de palinglarven met duizenden zien, nu is daar niets meer", zegt hij. "Qua bevoorrading heb ik nog geen problemen ondervonden. Al komt mijn vis nu wel vaker uit Frankrijk of zelfs uit Canada." De beperkte toevoer vertaalt zich uiteraard wel in een hogere prijs. "Paling is zonder de minste twijfel de vis die tijdens mijn carrière het meeste in prijs gestegen is", zegt Haentjens. "Toen ik begon in 1983, kreeg je voor 295 frank (7,5 euro) paling à volonté en twee glazen witte wijn. Nu reken ik voor een bordje paling in 't groen - negen stukjes paling, géén drank - 36 euro. Destijds was het armemenseneten, nu één van de duurdere gerechten op mijn kaart. De mosselen hebben dezelfde evolutie ondergaan, maar bij paling is het nog extremer."



Toch zou het spijtig zijn als de traditie verloren gaat, vindt de chefkok. "Bij de jeugd is paling in 't groen misschien niet superhip, maar tijdens de weekends krijg ik toch nog altijd veel oudere mensen over de vloer die willen genieten van deze op en top Vlaamse klassieker."