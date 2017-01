Zien: de hartverwarmende initiatieven van dierenvrienden voor verkleumde straathonden

Door: redactie

12/01/17

Hard: verkleumde straathonden in het ijskoude Istanboel. © AFP, EPA.

istanboel De Turkse stad Istanboel kreunde de afgelopen dagen onder hevige sneeuwval en kelderende temperaturen. Ook dieren zijn getroffen door het bitterkoude en gure winterweer. Maar gelukkig kunnen de pechvogels zonder thuis rekenen op vele dierenvrienden die alles in het werk stellen om de straatkatten en straathonden van Istanboel van een gewisse dood te redden. Deze prachtige kleine uitingen van dierenliefde veroveren het hart van mensen wereldwijd.

Ali Celik was op zijn weg naar het werk deze week toen hij plots op het volgende hartverwarmende beeld botste. Een groepje straathonden had de broodnodige hulp gekregen van enkele dierenvrienden. Het beeld van de dieren naast elkaar, allemaal gewikkeld in een lekker warm dekentje en omringd met voedsel, ging in geen tijd viraal.



"Het was prachtig om zien", vertelde Celik aan The Dodo. "De helpers waren aanwezig, maar ze wilden hun naam niet geven of in beeld komen. Ze waren daar enkel voor de dieren en niet om zichzelf als held voor te stellen."