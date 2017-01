Amerikanen plaatsen hommel op lijst van bedreigde diersoorten

Door: redactie

12/01/17 - Bron: CNN

Het Amerikaanse Agentschap voor Visserij en Natuurbeheer heeft voor het eerst een bijensoort erkend als bedreigde diersoort. De hommelpopulatie - Latijnse naam bombus affinis - is sinds het einde van de jaren 1990 met 87 procent gekrompen en wordt met uitsterven bedreigd. De bombus affinis is een van de 47 bijensoorten op het Amerikaanse vasteland.

"De erkenning van deze bij als bedreigde [diersoort] zal ons helpen om onze partners te mobiliseren en onze inspanningen te focussen op het vinden van manieren om de terugval te stoppen", aldus Tom Melius, regionaal directeur van de Midwest-afdeling van het agentschap. "De hommel maakt deel uit van een groep bestuivers, waaronder ook de monarchvlinder, die over het hele land een ernstige terugval kent," gaat hij verder. "Bestuivers vormen kleine maar machtige deeltjes van de natuurlijke mechanismen die ons en onze wereld in stand houden. Zonder hen... worden onze gewassen arbeidsintensief." De bestuiving zou in dat geval immers manueel door de mens moeten gebeuren.



Bijen helpen bij de bestuiving van 35 procent van al het voedsel in de wereld. Hommels bestuiven alles van tomaten tot veenbessen, blauwe bessen en meloenen.



Wereldwijd worden er verschillende factoren aangewezen als reden voor de bijensterfte. De voornaamste daarvan zijn het verlies van habitat, de klimaatverandering en het gebruik van chemicaliën.



Hommels leven in ondergrondse kolonies waar ze zorgen voor hun koningin. De werksters - vrouwelijke hommels die zich niet voortplanten, dat recht is immers enkel aan de koningin - vliegen de hele dag rond om bloempollen en nectar te verzamelen voor voedsel en energie. Hommels leven maar één jaar, met uitzondering van de koningin die tijdens de winter in winterslaap gaat en in de lente ontwaakt om een nieuwe kolonie te beginnen met eitjes die tijdens de vorige herfst bevrucht werden.