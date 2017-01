Zeldzame Sumatraanse tijger bijt man dood in Indonesië

Door: redactie

11/01/17 - 13u45 Bron: Belga

Een Sumatraanse tijger (Illustratiebeeld). © afp.

Op het Indonesische eiland Sumatra heeft een tijger een bosarbeider gedood. De 25-jarige man werd door het roofdier aangevallen, toen hij in het district Musi Banyuasi palmbladeren aan het oogsten was. Volgens de politie bloedde hij dood na verschillende beten in zijn nek en de benen. Dat melde het internetprotaal Viva woensdag.