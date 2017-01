Nederlandse veganiste krijgt geen Zwitsers paspoort omdat ze campagne voert tegen koebellen

Door: redactie

De Nederlandse Nancy Holten (42) woont al sinds haar achtste in Zwitserland. Ze is veganiste en vindt de traditie van de koebellen een vorm van dierenmishandeling. © AD.

De Nederlandse Nancy Holten woont als sinds haar achtste in Zwitserland, spreekt vloeiend Zwitserduits en haar kinderen hebben de Zwitserse nationaliteit. Toen ze zelf een Zwitsers paspoort aanvroeg, weigerde een lokaal comité dat. Holten moet de Zwitserse tradities en levensstijl maar aanvaarden, vinden haar dorpsgenoten. Haar campagne tegen koebellen heeft de 42-jarige dierenrechtenactiviste niet bepaald populair gemaakt.

De meerderheid van de inwoners van Gipf-Oberfrick in het kanton Aargau dwarsboomde haar tweede poging om een Zwitsers paspoort te bekomen. Het bewonerscomité stelt dat ze geen Zwitserse kan worden als ze de Zwitserse tradities en levensstijl niet aanvaardt.



De voorbije jaren voerde Holten campagne tegen de typische bellen die Zwitserse koeien rond de nek hebben. "Die produceren 100 decibel, vergelijkbaar met een pneumatische boor. Zouden wij zo'n ding dichtbij onze oren willen?", argumenteert Holten, die ook het gewicht van de bellen aanklaagt. De vrouw, die zichzelf omschrijft als freelance journalist, model en toneelstudent, voerde eerder al campagne tegen andere Zwitserse tradities zoals de jacht, races met varkens en de klokken van de kerk in het dorp waar ze woont.



In 2015 staken de dorpelingen in een referendum een stokje voor haar aanvraag tot naturalisatie. De gemeenteraad was bereid haar de Zwitserse nationaliteit te verstrekken, maar 144 van de 206 inwoners stemden daartegen.



Onlangs werd haar aanvraag andermaal geweigerd. De dorpelingen zijn vooral boos om de toenemende media-aandacht die Holten krijgt voor haar strijd tegen Zwitserse tradities. Holten voert aan dat ze niets tegen die tradities heeft en enkel bekommerd is om dierenwelzijn.