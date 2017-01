Promiscue sneeuwmakaak betrapt terwijl hij paart met hert

Door: redactie

10/01/17 - 23u17 Bron: Phys.org, The Guardian

video Wetenschappers hebben op het Japanse eiland Yakushima geobserveerd hoe een mannelijke sneeuwmakaak probeerde te paren met vrouwelijke sikaherten. De eerste keer ving hij bot, maar de volgende poging was het prijs.

Sneeuwmakaken en sikaherten leven normaal gezien vredig samen op Yakushima: de herten eten de vruchten die de apen uit de bomen laten vallen en de apen verzorgen hun vacht of rijden soms op hun rug. In een wetenschappelijke uiteenzetting in het vakblad Primates beschrijven de onderzoekers hoe een mannelijke sneeuwmakaak, die binnen zijn groep onderaan bengelt in de hiërarchie herhaaldelijk probeerde om te paren met minstens twee hindes. Een van hen ging er al snel vandoor, maar de andere leek er weinig op tegen te hebben en likte haar flank na de daad.

"Gebrek aan vrouwtjes"

De observatie gebeurde in al in november 2015, maar werd nu pas uitvoerig besproken in het magazine. De beelden werden gemaakt tijdens de paartijd.



"Dit individu vertoonde duidelijk seksueel gedrag naar verscheidene hindes toe, sommigen probeerden te ontsnappen, terwijl anderen het accepteerden," luidt het in het artikel. Volgens Marie Pelé, hoofdauteur van het onderzoek aan de universiteit van Straatsburg bestaat er geen twijfel over: "Het is duidelijk seksueel gedrag".



De wetenschappers beschouwen paringsdrang en het gebrek aan mogelijke paringspartners als de meest waarschijnlijke verklaring voor het ongewone gedrag. "Soms hebben jonge mannetjes, zoals deze in de studie, geen toegang tot vrouwtjes in hun sociale groep omdat deze worden opgeëist door oudere mannetjes," zegt Pelé. "Deze jonge makaak had geen toegang tot vrouwtjes, maar was erg opgewonden. Hij putte voordeel uit de aanwezigheid van de hinde".



De makaak reageerde ook erg vijandig op andere apen die in de buurt van 'zijn hert' kwamen en joeg hen weg.