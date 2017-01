Veevoederfabrikant ontwikkelt alternatief voor castratie biggen

Door: redactie

De Belgische veevoederfabrikant Dumoulin heeft een voeder ontwikkeld dat een nieuw alternatief biedt voor de castratie van biggen.

De castratie moet vermijden dat bij het bakken van het varkensvlees een onaangename geur, de 'berengeur', vrijkomt. Een bestaand alternatief is de vaccinatie met het middel Improvac. Of de boer laat de varkensberen gewoon groeien, met het risico op berengeur bij bereiding van het vlees. Het ontwikkelde voeder, Taintstop, kan dit verhelpen, zegt Werner Reuter, verantwoordelijke onderzoek en communicatie van het bedrijf.



"Je kan dit verhelpen door ze te voeden met onze voeding tijdens het afmesten in de laatste weken (voor het slachten)." De varkensbeer moet daarvoor voor het slachten minstens drie weken de voeding krijgen. Het bedrijf zegt dat het om een wereldprimeur voor een afgewerkt voederproduct gaat.



Dumoulin zal het nieuwe product voorstellen tijdens de landbouwbeurs Agriflanders, die donderdag de deuren opent in Gent. Onder meer het onderzoekscentrum ILVO (Instituut voor landbouw en visserijonderzoek) uit Melle was betrokken bij de ontwikkeling.



De castratie van biggen zou vanaf 2018 gestopt moeten zijn in Europa.