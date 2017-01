IJsberen zoo Kopenhagen gaan uit elkaar

Door: redactie

8/01/17 - 16u51 Bron: DR.dk

© ap.

Ze hebben al maanden geen enkele interesse in elkaar, motiveert de directie van de dierentuin in de Deense hoofdstad Kopenhagen hun beslissing  om ijsbeer Ivan en ijsberin Noel uit elkaar te halen.

Het was de bezoekers al maanden geleden opgevallen dat beide ijsberen er eenzaam en gestresseerd bijliepen. IJsbeer Ivan wordt komende week naar een wildpark op het schiereiland Djursland overgebracht, terwijl Noel in de zoo blijft wonen.



Volgens woordvoerder Bengt Holst is een scheiding het beste voor beide beren. "IJsberin Noel probeert haast elke omgang met Ivan te vermijden. Ze blijft maar heen en weer zwemmen en is op van de stress", verklaarde hij in oktober al. In het wildpark komt Ivan bij enkele andere ijsberen te zitten. Het plan is om hem ginds te koppelen aan het vierjarige wijfje Nuno met een eventueel nageslacht tot gevolg.