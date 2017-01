"Zo'n groot beest hebben we nog nooit in de rivier gezien"

video Kurt Ockenfels was aan het vissen in de Brisbane rivier in Australië toen hij een verbijsterende vangst deed.

De ervaren visser is nochtans wel wat gewoon. Maar toen donderdag duidelijk werd dat hij beet had, kon hij zijn ogen nauwelijks geloven. Aan het andere eind van de vislijn hing er een hamerhaai van 3,2 meter.



Ockenfels had vroeger nog wel haaien van een gelijkaardige grootte op zee gevangen maar had nog nooit zo'n groot beest gezien in de rivier. "Het is erg uitzonderlijk om zo'n dier zo dicht bij Brisbane waar te nemen", verklaarde hij aan de Australische zender '7 news'.



"De monstervangst had iedereen aan boord van de boot verrast", zei de man. "Voor de toeristen die nog nooit een haai van dichtbij hadden gezien, was dit een hele belevenis."



De visser voorzag de haai van een tag alvorens hem weer vrij te laten. "We proberen zo veel mogelijk dieren te taggen om meer over hen te weten te komen", legde Ockenfels uit. Zo kon de haai weer nieuwe avonturen tegemoet gaan en de toeristen hadden een geweldig verhaal voor het thuisfront.