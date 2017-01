SeaWorld "stopt" met orkashow, maar vervangt die gewoon door een nieuwe

Door: redactie

8/01/17 - 05u06 Bron: AP

© reuters.

SeaWorld San Diego voert zijn orkashow af als reactie op de jarenlange protesten en afnemende bezoekerscijfers. De show waarin orka's dollen met hun trainers en sprongen maken in het Shamu Stadium-zwembad wordt vandaag voor het laatst opgevoerd. Maar deze zomer wordt de voorstelling al vervangen door een nieuwe.

© photo news. Deze zomer zal het park een nieuwe orka-attractie voorstellen in het gerenoveerde zwembad. 'Orca Encounter' is volgens SeaWorld een educatieve ervaring die zal demonstreren hoe orka's eten, communiceren en navigeren. Die dieren zullen echter nog altijd reageren op commando's van hun trainers.



Waar het verschil dan precies ligt met de huidige orkashows is nog maar de vraag. "Je zal nog steeds een orka uit het water zien springen", vertelde Al Garver, een voormalige orkatrainer en vice-president van zoölogische operaties bij SeaWorld aan de San Diego Union Tribune. "We willen de gedragingen kunnen demonstreren die mensen in het wild bij orka's zouden zien en hun bekwaamheden als toproofdier in de zee. De overgrote meerderheid van de gedragingen die mensen hebben gezien in onze shows zullen erg geschikt zijn om dat de demonstreren". Het park heeft 11 orka's tussen 2 en 52 jaar oud. Lees ook Orka die wereldberoemd werd door documentaire 'Blackfish' overleden

RIP Granny: oudste orka ter wereld vermoedelijk overleden

Fascinerende dronebeelden: orka's vangen haai en eten hem op

Terugvallende inkomsten © ap. Onder druk van dierenrechtenactivisten en geconfronteerd met een terugvallende ticketverkoop maakte SeaWorld Entertainment Inc. vorig jaar bekend dat het een einde zou maken aan de orkashows en het orkakweekprogramma. De parken in Orlando en San Antonio zullen tegen 2019 stoppen met de voorstellingen.



Vorige maand maakte SeaWorld Entertainment Inc. ook bekend dat er 320 jobs zouden sneuvelen in de twaalf parken van het bedrijf.