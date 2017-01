Dood gewaande berggorilla opnieuw opgedoken

Door: redactie

In het nationaal park der vulkanen in Rwanda is een dominante berggorilla weer opgedoken nadat hij in oktober spoorloos verdwenen was. De zilverrug, Cantsbee genaamd, is een van de twee nog levende berggorilla's die werden bestudeerd door de vermoorde Amerikaanse primatologe Dian Fossey, die bekend werd door (de verfilming van) haar boek 'Gorillas in the Mist'. Dat meldt National Geographic op zijn website.

Cantsbee is ondertussen al 38 jaar oud, daarmee is hij de langst levende zilverrug die ooit in het wild is geregistreerd. Al meer dan twee decennia is hij de dominante leider van een groep berggorilla's die in haar hoogdagen uit wel 65 gorilla's bestond, terwijl de gemiddelde groep uit ongeveer 10 leden bestaat. De groep wordt al jarenlang opgevolgd door het Dian Fossey Gorilla Fund.



In oktober meldde dat fonds dat Cantsbee spoorloos verdwenen was en dat vermoed werd dat hij was overleden aan ouderdom. Donderdag stelden de spoorzoekers die Cantsbee's groep opvolgen echter vast dat de dominante zilverrug was teruggekeerd. Waar hij al die tijd geweest is en wat hij precies heeft uitgespookt, is niet duidelijk. Hij bleef dan ook drie maanden lang onopgemerkt door de 73 spoorzoekers van het gorillafonds die dagelijks in het gebied op zoek gaan naar de twaalf gorillagroepen die er worden opgevolgd.



"Cantsbee zou ziek geweest kunnen zijn en daardoor achterop zijn geraakt, of hij zou gewoon vertrokken kunnen zijn", zegt Tara Stoinski, voorzitter van het gorillafonds. "We weten het antwoord niet en we zullen het nooit weten."



In Cantsbee's afwezigheid nam zijn zoon Gicurasi, die zich al geruime tijd dominanter opstelde, de positie van leider van de groep op zich. Het gorillafonds is dan ook benieuwd of Cantsbee zal terugkomen in een secundaire rol, of zijn zoon zal uitdagen voor het leiderschap.