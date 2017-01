Duizenden varkens komen om bij brand in Nederland

Door: redactie

Door een brand in een varkensstal in de Nederlandse stad Nijmegen zijn deze avond zeker 3.000 dieren omgekomen. De brandweer was nochtans snel met veel materieel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de varkensstal volledig uitbrandde. "De stal stond al in lichterlaaie toen we aankwamen", zei een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De overige stallen en dieren zijn gespaard gebleven. Omdat de stroomvoorziening was uitgevallen, was er geen luchtverversing in de stallen. De brandweer zorgde daarom voor extra zuurstof voor de varkens. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.