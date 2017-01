Orka die wereldberoemd werd door documentaire 'Blackfish' overleden

Door: redactie

6/01/17 - 18u23

De wereldberoemde orka Tilikum is vandaag overleden. Dat heeft SeaWorld in Florida bekendgemaakt. De orka was 36 jaar oud. Tilikum kreeg wereldwijde bekendheid door de documentaire 'Blackfish' over de misstanden bij het zeedierenpark.