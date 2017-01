Prof stuurt studenten in arena met stier om te bewijzen dat die niet aanvalt zonder provocatie

(sam)

6/01/17 - 13u12 Bron: Daily Star

video In Mexico heeft een universiteitsprofessor meer dan 30 studenten gebruikt voor een bizar experiment.

Ricardo Torres Martinez plaatste de jongeren stokstijf in een arena en liet vervolgens een woeste stier los. Hij wilde zo bewijzen dat de dieren niet agressief zijn tenzij ze worden uitgedaagd. En met succes.



Terwijl de stier als een razende door de arena stuift, slagen de studenten er wonderwel in hun zenuwen onder controle te houden en stokstijf te blijven staan. Zelfs wanneer de stier hen op een haar na raakt.



De beelden, die werden opgenomen in Apodaca, dateren van mei maar gaan nu opnieuw viraal.