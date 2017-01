Olifantje ging door een hel, maar nu helpen mensen het herstellen in zwembad

(sam)

6/01/17 - 12u13 Bron: reuters, daily mail

video Uit Thailand komen aandoenlijke beelden van een klein olifantje dat plonst in het water. Het dier liep zware verwondingen op toen het verstrengeld raakte in een val.

De kleine Fah Jam ('Heldere hemel') was amper drie maanden oud toen haar linkervoorpoot vast kwam te zitten in een val die dorpelingen hadden uitgezet in de provincie Chanthaburi, ten zuidoosten van de hoofdstad Bangkok. Het dier verloor een deel van zijn poot en leert nu opnieuw wandelen in een toeristisch centrum. © afp.

Watertherapie Fah Jam wilde echter geen gewicht op de gewonde ledemaat zetten, waardoor verzorgers haar nu helpen revalideren via hydrotherapie. In een dierenziekenhuis gaat de nu zes maanden oude olifant nu plonsen in een zwembad om zo de spieren in de poot aan te sterken. © afp.